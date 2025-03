Taylor Swift foi uma das grandes vencedoras da edição de 2025 dos iHeartRadio Music Awards, que foram entregues na noite desta segunda-feira, 17 de março. A cantora norte-americana venceu em várias categorias, incluindo Artista do Ano, Melhor Letra, Melhor Videoclipe ou Álbum Pop do Ano.

Na cerimónia, a estrela norte-americana conquistou ainda o prémio de Melhor Digressão do Século com a "The Eras Tour", que passou por Portugal, pelo Estádio da Luz, em Lisboa, em maio de 2024.

Benson Boone, que se estreia no NOS Alive em julho, com o tema "Beautiful Things", triunfou na categoria de Canção do Ano. Já "Hit Me Hard and Soft", de Billie Eilish, foi eleito Álbum do Ano.

Gracie Abrams, que esgotou o MEO Arena, em Lisboa, em fevereiro, venceu o iHeartRadio Music Award de Artista Revelação do Ano. No discurso de agradecimento, a cantora recordou que foi convidada por Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Noah Kahan e The National para as digressões.

Na gala, Lady Gaga foi homenageada com o iHeartRadio Innovator Award 2025 e Mariah Carey recebeu o iHeartRadio Icon Award 2025.

LISTA DE VENCEDORES

Artista do Ano

Taylor Swift - VENCEDORA

Billie Eilish

Doja Cat

Jelly Roll

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Post Malone

Sabrina Carpenter

SZA

Teddy Swims

Canção do Ano

“Beautiful Things” – Benson Boone - VENCEDOR

“A Bar Song (Tipsy)” – Shaboozey

“Agora Hills” – Doja Cat

“Espresso” – Sabrina Carpenter

“Greedy” – Tate McRae

“I Had Some Help” – Post Malone feat. Morgan Wallen

“Lose Control” – Teddy Swims

“Lovin on Me” – Jack Harlow

“Not Like Us” – Kendrick Lamar

“Too Sweet” – Hozier

Artista Revelação do Ano

Gracie Abrams - VENCEDORA

Melhor Colaboração

“Die With a Smile” – Lady Gaga e Bruno Mars - VENCEDORES

“Fortnight” – Taylor Swift feat. Post Malone

“I Had Some Help” – Post Malone feat. Morgan Wallen

“Like That” – Future, Metro Boomin e Kendrick Lamar

“Miles on It” – Kane Brown e Marshmello

Canção Pop do Ano

“Espresso” – Sabrina Carpenter - VENCEDORA

“Agora Hills” – Doja Cat

“Beautiful Things” – Benson Boone

“Greedy” – Tate McRae

“Too Sweet” – Hozier

Artista Pop do Ano

Sabrina Carpenter - VENCEDORA

Billie Eilish

Chappell Roan

Tate McRae

Taylor Swift

Melhor Novo Artista (Pop)

Teddy Swims - VENCEDOR

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey