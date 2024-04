Taylor Swift e o seu namorado Travis Kelce estão na corrida na mesma categoria na edição de 2024 dos Webby Awards, que destacam personalidades e projetos online.

A cantora norte-americana está na corrida ao galardão de Melhor Colaboração de Criador (Best Creator or Influencer Collaboration, Features - Social) pela campanha em parceria com o Vote.org. Já o atleta está nomeado na mesma categoria pela sua colaboração com a The Cheesecake Factory.

Travis Kelce e o seu irmão Jason estão ainda na corrida ao prémio de Melhor Podcast na área de desporto.

Já na categoria que premeia os melhores videoclipes, os nomeados são:Doja Cat, com "Paint the Town Red"; Lil Nas X, com "J Christ"; Megan Thee Stallion, com "Cobra"; Olivia Rodrigo, com "Vampire"; e Victoria Monét, com "On My Mama".

Os vencedores serão conhecidos no dia 23 de abril.