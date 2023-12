Desde 1927, a Time escolhe a Personalidade do Ano com base na avaliação de vários editores que analisam as pessoas que se destacaram nas manchetes dos meios de comunicação ao longo de 12 meses, "para o bem e para o mal".

Para a publicação, em 2023, Taylor Swift foi a personalidade que marcou o ano.

No artigo sobre a cantora norte-americana, a revista lembra que a "personalidade escolhida é tipicamente um governante", um político ou "um titã da indústria". Mas, "num mundo dividido, onde demasiadas instituições estão a falhar, Taylor Swift encontrou uma forma de transcender fronteiras e ser uma fonte de luz", frisa a Time.

"Mais ninguém no planeta hoje consegue movimentar tantas pessoas tão bem. Alcançar esse feito é algo que muitas vezes atribuímos aos alinhamentos dos planetas e destinos, mas dar muito crédito às estrelas ignora a sua habilidade e o seu poder", destaca o editorial.

A revista desafia ainda os mais céticos a responder a estas perguntas: "Quantas conversas teve sobre Taylor Swift este ano? Quantas vezes viu uma foto dela enquanto estava no telemóvel? Foi uma das pessoas ou conhece alguém que viajou até à cidade onde a cantora iria atuar? Comprou um bilhete para o filme-concertos? Tocou duas vezes num post no Instagram, riu-se de um tweet ou clicou numa notícia sobre a artista? Cantarolou 'Cruel Summer' enquanto estava na fila do supermercado? Um amigo contou-lhe que viu vídeos da 'The Eras Tour' de noite no TikTok? O que fez?".

Taylor Swift estreia-se em Portugal em 2024. A cantora norte-americana vai subir ao palco do Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 24 e 25 de maio.