Taylor Swift estreou-se esta sexta-feira, dia 24 de maio, em Portugal, com um concerto esgotado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Durante o espetáculo, ao piano, enquanto interpretava "Champagne Problems", a cantora norte-americana apercebeu-se de que alguns fãs estavam a precisar de ajuda. Em português, a artista pediu assistência à equipa de segurança.

"Ajuda, por favor! Help them please", disse Taylor Swift. Na reta final do concerto, a estrela pop voltou a pedir assistência a fãs que precisavam de ajuda na plateia e novamente em português.

Veja o vídeo: