Taylor Swift estreia-se em Portugal em 2024, com dois concertos no Estádio da Luz, em Lisboa, a 24 e 25 de maio. A bilheteira online abriu às 12h00 (hora de Portugal continental) e a corrida foi intensa: todos os bilhetes foram vendidos até às 16h45, confirmou a See Tickets nas redes sociais.

"Bilhetes VIP ainda disponíveis. As restantes tipologias de bilhete encontram-se esgotadas", pode ler-se na página de compra de bilhetes.

Nas redes sociais, circularam vários mapas do Estádio da Luz, em Lisboa. No site do SL Benfica é ainda possível identificar o seu lugar no recinto através de um mapa 3D.

Veja aqui o mapa 3D do Estádio da Luz.

A parte europeia da digressão “The Eras Tour” de Taylor Swift arranca a 9 de maio de 2024, em Paris, e termina a 17 de agosto, em Londres.

A digressão passará também por cidades como Estocolmo, Madrid, Amesterdão, Milão e Viena.

A digressão nos Estados Unidos termina em agosto, em Los Angeles - veja aqui todas as datas. A primeira parte dos espetáculos tem sido assegurada por Paramore, Haim, Phoebe Bridgers, Beabadoobee, Girl in Red, Muna, Gayle, Gracie Abrams e Owenn.

Segundo a cantora norte-americana, a "Eras Tour" é uma viagem "pela eras musicais" da sua carreira: "Estou a planear há muito tempo e finalmente posso contar: vou voltar com uma digressão (...) A digressão chama-se 'Eras Tour' e é uma viagem por todas as eras musicais da minha carreira".

A cantora deveria ter atuado em Portugal em 2020, mas a pandemia da COVID-19 acabou por ditar o cancelamento do espetáculo.