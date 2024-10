"Songs of a Lost World" é o décimo quarto álbum de estúdio do grupo que atingiu o seu auge nas décadas de 1980 e 1990 com êxitos como "Boys Don't Cry", "Close to Me" e "Friday I'm in Love".

O disco será lançado em vinil, CD, cassete e plataformas digitais.

O líder do grupo, Robert Smith, mantém o seu estilo único aos 65 anos, com cabelos desgrenhados, olhos e lábios maquilhados.

As primeiras críticas foram muito positivas. O jornal The Guardian considerou "Songs of a Lost World" o melhor álbum do grupo desde o clássico "Disintegration", de 1989.

"O grupo está no seu apogeu artístico: melancólico e comovente, com sons de percussão que combinam com o impacto emocional das letras", escreve o jornal.

Robert Smith canta sobre a morte e o luto subsequente.

"Infelizmente, a morte está cada vez mais presente. Quando somos mais mais jovens, romantizamo-la. Depois começa a acontecer com a nossa família e amigos e é uma história diferente", disse Robert Smith à BBC antes do lançamento do álbum.

"Tem cerca de 50 minutos de duração e terminamos num lugar diferente de onde começámos. Espero que as pessoas reajam a isso", acrescentou Smith noutra entrevista partilhada no canal da banda no YouTube.

O grupo não lançava um álbum desde "4.3 Dream", de 2008.

"Dizer que era muito esperado não faz justiça ao novo álbum dos Cure. 'Songs of a Lost World' é um álbum que foi prometido, comentado, oferecido, provocado, desejado e imaginado. Os fãs passaram 16 anos a acender velas e rezando por este trabalho", afirma a revista musical Rolling Stone.

O grupo, formado em 1976 em Crawley, no sul de Inglaterra, e que já vendeu mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo, continua a encher salas e estádios.

Em julho de 2018, a banda comemorou os quarenta anos com um concerto no Hyde Park, em Londres, para 65 mil pessoas.