Os The Cure lançaram esta quinta-feira, dia 26 de setembro, o single "Alone". A canção é o primeiro lançamento da banda desde 2008, ano em que editaram o álbum "4:13 Dream".

O novo tema fará parte do 14.º disco de originais dos britânicos - "Songs of a Lost World" chega a 1 de novembro.

Em comunicado, o vocalista Robert Smith conta que "Alone foi a canção "desbloqueou o disco": "Assim que gravámos aquela música, soube que era a canção de abertura e senti que todo o álbum ganhava forma".

"Há algum tempo que andava a esforçar-me para encontrar a frase de abertura certa para a canção de abertura certa, trabalhando com a simples ideia de 'estar sozinho', sempre com a sensação de que já sabia qual deveria ser a frase de abertura... Assim que acabámos de gravar, lembrei-me do poema 'Dregs', do poeta inglês Ernest Dowson... e foi nesse momento que soube que a canção - e o álbum - eram reais", revela o artista.

Formados em 1978, os The Cure venderam mais de 30 milhões de álbuns em todo o mundo, foram cabeças de cartaz do festival de Glastonbury quatro vezes e foram incluídos no Rock And Roll Hall of Fame em 2019.