A banda norte-americana The Messthetics vai atuar no Tokyo, em Lisboa, no dia 21 de outubro, anunciou hoje a promotora do concerto que vai ter os portugueses The Rite of Trio como abertura.

The Messthetics são compostos pelo baixista Joe Lally e pelo baterista Brendan Canty, antigos membros dos Fugazi, para além do guitarrista Anthony Pirog. "Com mais de 200 concertos, dois discos editados com o selo Dischord Records e um futuro próximo já preenchido, a fusão dos três artistas é perfeita e a música criada é genuína. Uma mescla incrível de Jazz, Punk e Indie, que não foge do experimental e é uma experiência de libertação criativa, com aquele toque tão característico da cena artística de Washington D.C.", pode ler-se no comunicado da promotora. Os bilhetes já estão à venda e custam 20 euros.