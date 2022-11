Em comunicado, o Theatro Circo destaca ainda os espetáculos de teatro Casa Portuguesa e Língua.

Assim, a Noite de Reis marca o início da programação do novo ano no Theatro Circo, com a compositora e artista Maria Reis a apresentar, a 06 de janeiro, o disco “Benefício da Dúvida”.

A acompanhá-la estará um coro formado pelas artistas Arianna Casellas, Ela Li, Leonor Arnaut, Nëss, Puçanga e Sallim.

No dia 7, os Tindersticks vão a Braga para comemorar os 30 anos de carreira, com o disco “Past Imprefect: The Best of Tindersticks 92-21”.

No dia 14 de janeiro, David Bruno apresentará a audionovela “Sangue & Mármore”, com participações de Rui Reininho, Gisela João e Marlon Brandão.

Os portuenses Sereias apresentam, no dia 20 de janeiro, o seu segundo disco de originais, intitulado “Sereias”, sucessor de “O País a Arder”.

No dia seguinte, em mais um espetáculo do ciclo Casa de Partida, a residência artística do pianista Luís Magalhães, levará a Braga uma apresentação em formato quinteto com os músicos Jumi Kang (violino), Gareth Charles Lubbe (viola d’arco), Boris Brovstyn (violino) e Bertil Thedeen (violoncelo).

Para o dia 27, a proposta é a dupla de músicos Luís Fernandes e Joana Gama, que apresentarão “There’s no Knowing”, o mais recente trabalho colaborativo daquele duo de piano e eletrónica.

No dia 28, o grupo Sete Lágrimas apresentará o projeto “Diáspora”, que “mergulha” nos géneros e formas musicais dos cinco continentes.

Em fevereiro, no dia 3 de fevereiro, o Theatro Circo acolhe o espetáculo de teatro “Língua”, criado por Cátia Pinheiro, José Nunes e Diogo Bento, que apresentam uma peça em formato bilingue que utiliza a Língua Gestual Portuguesa como veículo principal de comunicação.

No dia 4, tem início o ciclo “Abacate, Limão Doce, Tangerina”, dedicado a obras completas contra a escravidão e o racismo, que terá como convidado o artista e compositor Luca Argel e apresentará o espetáculo “Samba de Guerrilha”, que junta música, história e imagem.

A peça “Casa Portuguesa”, do encenador Pedro Penim e produção do Teatro Nacional D. Maria II, com a presença do elenco Carla Maciel, João Lagarto, Sandro Feliciano e Fado Bicha, é a proposta para dia 11.

Nos dias 17 e 18, o Conservatório Gulbenkian de Braga apresenta “Kings and Queens”, numa versão alternativa e renovada do espetáculo “Rei Leão”.

“As árvores não têm pernas para andar” é o espetáculo criado pela pianista e compositora Joana Gama para contar aos mais novos a história do mundo maravilhoso das árvores ao som do toy piano, de 23 a 25 de fevereiro.

Após apresentações no Teatro da Trindade e Teatro Sá da Bandeira, e uma digressão pela América Latina, o músico e compositor Valter Lobo vai apresentar, dia 25 de fevereiro, o seu mais recente disco “Primeira Parte de Um Assalto”.