Jennifer Lopez anunciou o seu primeiro álbum em nove anos. O disco intitulado "This Is Me… Now" será lanado em 2023 e o título remete para o terceiro registo de originais da cantora norte-americana ("This Is Me…Then", de 2002).

O novo álbum vai contar com 13 canções e o alinhamento já foi revelado pela artista nas redes sociais. "Dear Ben pt. II" é um dos temas do disco e deverá ser uma continuação de "Dear Ben", canção editada em 2002 e dedicada ao seu marido, Ben Affleck

Para anunciar o disco, nas redes sociais, Jennifer Lopez partilhou um vídeo onde recria a capa de "This Is Me…Then".

O último álbum da cantora, "AKA" , foi lançado em 2014. Nos últimos anos, a artista lançou vários singles independentes, como "Dinero", com Cardi B e DJ Khaled, e "Us", em parceria com Skrillex.

ALINHAMENTO DE "This Is Me… Now":

01 This Is Me… Now

02 To Be Yours

03 Mad in Love

04 Can’t Get Enough

05 Rebound

06 not. going. anywhere.

07 Dear Ben pt. ll

08 Hummingbird

09 Hearts and Flowers

10 Broken Like Me

11 This Time Around

12 Midnight Trip to Vegas

13 Greatest Love Story Never Told