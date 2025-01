Depois de esgotar, em 2024, o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e a Casa da Música, no Porto, Tiago Bettencourt vai terminar o ciclo dos concertos de Natal com espetáculos no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, a 18 de dezembro e na Super Bock Arena, no Porto, a 20 de dezembro de 2025.

Os bilhetes para os concertos especiais já estão disponíveis nos locais habituais.

Num ano que será de composição e gravação de novo repertório, o artista vai ao apresentar ao vivo, nestes dois concertos, o seu próximo trabalho de originais, o oitavo álbum de estúdio.

"Depois de ano após ano, desde 2018, a contemplar os fãs com concertos especiais, únicos e pensados para cada sala, na época natalícia, o artista leva, em 2025, esta tradição a palco pela última vez. Não há para já expectativa que estes possam um dia mais tarde voltar a acontecer, pelo que será a oportunidade única para ver Tiago Bettencourt ao vivo com um espetáculo e formato especialmente pensados para estas duas datas", explica o comunicado.