Tiago Bettencourt edita esta quarta-feira, 23 de abril, o filme "XX – Ao Vivo no Coliseu dos Recreios" no seu canal no YouTube, um registo distinguido com o prestigiado Prémio José da Ponte 2025, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA).

A longa-metragem contou com realização de Arlindo Camacho e foi gravado no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. "Esta é a melhor oportunidade para reviver um dos momentos mais emblemáticos da carreira do artista, captado na mítica sala lisboeta, num concerto especial que juntou Tiago Bettencourt, a banda que o acompanha, Cláudia Pascoal e Mariana Norton, à Orquestra Clássica do Centro", destaca o comunicado.

Veja aqui "XX – Ao Vivo no Coliseu dos Recreios"

No final de 2025, Tiago Bettencourt vai subir ao palco do Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, a 18 de dezembro. Já no dia 20 de dezembro, o artista vai atuar na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

ALINHAMENTO DO CONCERTO

01. Fome (nesse sempre)

02. Cenário

03. O Jardim

04. Trégua

05. Partimos a Pedra

06. Fogo e Noite

07. Sara

08. O Lugar

09. Fúria e Paz

10. O Jogo

11. Se me Deixasses Ser

12. Morena

13. Sol de Março

14. Largar o que Há em Vão

15. Sinal

16. Lança

17. Labirinto

18. Não Queiras Mais de Mim

19. Aquilo que Eu Não Fiz

20. Se me Aproximar (com Cláudia Pascoal e Mariana Norton)

21. Se Cuidas de Mim (com Cláudia Pascoal e Mariana Norton)

22. Caminhar (com Cláudia Pascoal e Mariana Norton)

23. Maria

24. Viagem

25. Carta

26. Dança