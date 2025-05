Tito Paris editou na passada semana um novo single, “Feitice e Amor”, o primeiro tema inédito do músico desde o lançamento do disco “Mim ê Bô” (2017). A canção antecipa o próximo álbum do artista.

O tema é apresentado como uma "ode à cidade do Mindelo, às raízes da música cabo-verdiana e ao amor pelo seu país". "'Feitice e Amor' mantém a essência que consagrou Tito Paris como um dos maiores embaixadores da cultura musical de Cabo Verde", destaca o comunicado.

A celebração da nova fase musical de Tito Paris culminará num concerto especial no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 12 de dezembro. Com um palco 360º, o músico irá apresentar ao vivo as canções do seu próximo álbum.