"Mundo Antena" é o novo álbum de Ana Bacalhau. Com produção de João Só, o disco conta com 19 temas e participações especiais de Nuno Markl, Fernando Alvim, Joana Marques, Inês Meneses e António Macedo. Em conversa com o SAPO Mag, a artista apresentou as novas canções. Veja no vídeo.