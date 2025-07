Tony Carreira, The Black Mamba e Bárbara Bandeira vão atuar na Ficavouga, que decorre de 29 de julho a 3 de agosto em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, foi hoje anunciado.

O certame, organizado pela autarquia, promete uma experiência imersiva na cultura, tradições e vitalidade de Sever do Vouga, combinando música, artesanato, gastronomia, turismo e muita animação.

Desde a sua génese em 1991, então como "Mostra das Potencialidades do Concelho", a Ficavouga tem evoluído para se tornar um pilar fundamental da identidade severense, refletindo o dinamismo e a riqueza do concelho, refere uma nota camarária.

O certame, com entrada livre, apresenta um cartaz pensado para todas as idades e preferências, com destaque para as atuações de Tony Carreira (30 de julho), The Black Mamba (31 de julho), Nenny (1 de agosto), Bárbara Bandeira (2 de agosto) e Karetus (3 de agosto).

O cartaz inclui outros artistas nacionais como Diana Castro, Irma, Soraia Tavares, Bianca Barros e Rita Rocha, para além do talento local, com bandas, filarmónicas, música tradicional e ranchos folclóricos, até atuações de DJ’s.

O artesanato volta a ter lugar de destaque com uma área dedicada à exposição e venda, onde os visitantes poderão apreciar a mestria e criatividade dos artesãos da região, encontrando peças que refletem o património cultural de Sever do Vouga.

O certame conta também com as tradicionais tasquinhas, para além dos restaurantes com as especialidades locais e dos bares para acompanhar a diversão ao longo da noite.

Para além das ofertas musicais e gastronómicas, o evento incluirá um conjunto de atividades culturais, lúdicas e desportivas, proporcionando momentos de lazer para toda a família e o Espaço Criança, com atividades infantojuvenis.