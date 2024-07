Tyla cancelou o seu concerto de estreia no NOS Alive. A artista sul-africana iria subir ao Palco NOS no dia 12 de julho. "Por motivos de força maior, Tyla não vai conseguir estar presente na 16ª edição do NOS Alive", adiantou a organização nas redes sociais.

Em substituição, o festival anunciou a vinda da britânica Arlo Parks. A artista britânica vai atuar no Passeio Marítimo de Algés, em Ooeiras, no segundo dia do evento.

Arlo Parks foi a vencedora do Mercury Prize 2021, galardão atribuído ao sey álbum de estreia, "Collapsed in Sunbeams".

O NOS Alive está marcado para os dias 11, 12 e 13 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, e vai receber nomes como Pearl Jam, The Smashing Pumpkins, Dua Lipa,, Arcade Fire ou Benjamin Clementine.

Ashnikko, AURORA, Black Pumas, Floating Points, Genesis Owusu, Gloria Groove, Jessie Ware, Jüra, Kenya Grace, Khruangbin, Larkin Poe, Michael Kiwanuka, Moullinex + GPU Panic, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Nothing But Thieves, Sea Girls, Sum 41, T-Rex, The Breeders, The Cat Empire, The Heavy, Tourist, e Unknown Mortal Orchestra são alguns dos artistas confirmados.

Pelo WTF Clubbing vão passar artistas como Xinobi, Bateu Matou, Conhecido João, Conjunto Corona, Fresko B2B Vallechi, Silly e ZenGxrl Alan Dixon, Ella Knight, Emerald, Matisa, Shouse DJSet, Vitalic ou Works of Intent.

Também a vencedora do Festival Termómetro 2024, MaZela está confirmada no Palco Heineken no dia 11 de julho.

Também o Palco Coreto está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés com (11 de julho) Inês Apenas, Tipo, João Não & Lil Noon, Ricardo Crávidá, QUANT; (12 de julho) Malva, Br!sa, L-Ali, Maudito, Bruma; (13 de julho); Catarina Branco, Capital da Bulgária, Marquise, Isa Leen e Groove Armanda.

O Palco Comédia regressa ao Passeio Marítimo de Algés com um cartaz que reúne alguns dos maiores nomes da comédia nacional e a novidade de um host diário: Catarina Moreira no dia 11 de julho com Gilmário Vemba, Beatriz Gosta, Dário Guerreiro, Rui Xará, Pedro Sousa, Eduardo Marques e Mariana Rosária; Hélder Tavares no dia 12 de julho com Eduardo Madeira, JEL, Joel Ricardo Santos, John Mendes, João Pinto, Vasco Pereira Coutinho e Joana Oliveira; e Luís Pinheiro no dia 13 de julho com Fernando Rocha, Manuel João Vieira, Almanaque Sincero (Guilherme Fonseca, Pedro Durão e Duarte Correia da Silva), Duarte Pita Negrão, Joana Gama, Joana Miranda e Tiago Pereira.