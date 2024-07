O NOS Alive está marcado para os dias 11, 12 e 13 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, e vai receber nomes como Pearl Jam, The Smashing Pumpkins, Dua Lipa, Tyla, Arcade Fire ou Benjamin Clementine. Os horários de todos os palcos foram anunciados esta quarta-feira, dia 3 de julho.

Ashnikko, AURORA, Black Pumas, Floating Points, Genesis Owusu, Gloria Groove, Jessie Ware, Jüra, Kenya Grace, Khruangbin, Larkin Poe, Michael Kiwanuka, Moullinex + GPU Panic, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Nothing But Thieves, Sea Girls, Sum 41, T-Rex, The Breeders, The Cat Empire, The Heavy, Tourist, Tyla e Unknown Mortal Orchestra são alguns dos artistas confirmados.

VEJA OS HORÁRIOS:

Pelo WTF Clubbing vão passar artistas como Xinobi, Bateu Matou, Conhecido João, Conjunto Corona, Fresko B2B Vallechi, Silly e ZenGxrl Alan Dixon, Ella Knight, Emerald, Matisa, Shouse DJSet, Vitalic ou Works of Intent.

Também a vencedora do Festival Termómetro 2024, MaZela está confirmada no Palco Heineken no dia 11 de julho.

Também o Palco Coreto está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés com (11 de julho) Inês Apenas, Tipo, João Não & Lil Noon, Ricardo Crávidá, QUANT; (12 de julho) Malva, Br!sa, L-Ali, Maudito, Bruma; (13 de julho); Catarina Branco, Capital da Bulgária, Marquise, Isa Leen e Groove Armanda.

O Palco Comédia regressa ao Passeio Marítimo de Algés com um cartaz que reúne alguns dos maiores nomes da comédia nacional e a novidade de um host diário: Catarina Moreira no dia 11 de julho com Gilmário Vemba, Beatriz Gosta, Dário Guerreiro, Rui Xará, Pedro Sousa, Eduardo Marques e Mariana Rosária; Hélder Tavares no dia 12 de julho com Eduardo Madeira, JEL, Joel Ricardo Santos, John Mendes, João Pinto, Vasco Pereira Coutinho e Joana Oliveira; e Luís Pinheiro no dia 13 de julho com Fernando Rocha, Manuel João Vieira, Almanaque Sincero (Guilherme Fonseca, Pedro Durão e Duarte Correia da Silva), Duarte Pita Negrão, Joana Gama, Joana Miranda e Tiago Pereira.