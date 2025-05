Nena editou na passada sexta-feira, 16 de maio, o álbum “Um Brinde ao Agora”, que já se encontra disponível em todas as plataformas digitais. "'Um Brinde ao Agora' reflete a minha jornada dos 20 para os 30 anos, a forma como procuro abraçar o amor-próprio e a leveza de viver o presente", conta a cantora.

"Ao compor percebi que, apesar de algumas canções contarem histórias felizes e outras menos boas, todas partilhavam um traço comum: cada uma é um brinde à coragem de desafiar convenções, aceitar a imperfeição e traçar o próprio caminho, simplesmente celebrar o facto de estarmos aqui", explica Nena.

O alinhamento do disco conta com 14 faixas, incluindo os singles "Os Croquetes Acabam", "À Espera do Fim" (com Luís Trigacheiro), "Temos Pena", "É o Que É", "Lembras-te de Mim" (com Carolina de Deus), "No Próximo Ano" e "Telefone Estragado".

Depois de “Ao Fundo da Rua”, o seu primeiro trabalho de originais, a artista "sentiu liberdade para ser mais audaz, e entrelaçou introspeção e celebração, num disco que é tanto uma afirmação da sua identidade como uma proposta musical vibrante", explica o comunicado de apresentação do disco.

"Um brinde ao Agora" contou com produção de João Só, João André e Feodor Bivol, músicos e amigos de Nena. Taylor Swift, MARO, Miguel Araújo, John Mayer e Paramore foram algumas das inspirações da cantora.

A 4 de outubro, Nena vai estrear-se no palco do Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.