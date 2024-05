Cláudia Pascoal lançou esta quinta-feira, dia 30 de maio, o novo single "Três É Demais", que” com as participações de Rebeca e Mike El Nite. O tema que promete animar todas as festas de verão portuguesas já se encontra disponível todos as plataformas.

Segundo a Universal Music, "Três É Demais" reflete a "energia e alegria típicas das festas populares, com uma fusão de estilos que vai da pop ao hip-hop de artistas que se assumem como três dos maiores embaixadores dos valores da cultura portuguesa".

“A composição desta canção começou num lugar, no qual, onde só conversas importantes nascem: numa tasca. Eu pedi rissóis de camarão. E o Miguel pediu bifinhos. A partir daí foi magia. A Rebeca foi a colaboradora que ambos desejávamos há muito e finalmente o mundo colaborou para isso acontecer. 'Três É Demais’ fala de uma hipotética relação com uma vontade de ser estendida para um terceiro elemento. Um é pouco, dois é bom, mas três já é demais", explica Cláudia Pascoal.

Já Mike El Nite acrescenta: “Transformamos o poliamor em polifonia.”

A canção foi escrita por Cláudia Pascoal e Mike El Nite e conta com a produção de Baco e mistura e masterização de João Maia Ferreira

“Três É Demais” é o primeiro lançamento de Cláudia Pascoal após ter dado a conhecer o seu mais recente projeto “!!” que inclui temas como “Eh Para A Frente Eh Para Trás”, “Assim Assim” com a artista espanhola Natalia Lacunza, “Onde Vais Amanhã”, com Marante, e o single “Nasci Maria.