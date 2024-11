Sem a presença das grandes estrelas, foram os artistas emergentes (e o futuro da música?) que garantiram a animação da noite nos MTV EMAs. Mas Pet Shop Boys e Busta Rhymes também ajudaram a fazer a festa em Manchester.

Veja aqui um resumo das atuações:

Benson Boone abriu a noite com chave d'ouro. Eleito Melhor Novo Artista nos EMAs, o cantor arrancou a atuação num piano de cauda suspenso no topo da arena. Ao som de "Slow It Down", o artista norte-americano foi descendo até ao palco, onde apresentou o seu grande sucesso, "Beautiful Things" - como sempre, durante a atuação, Benson Bonne deu um mortal em palco.

Sem grande pausas, a gala seguiu com Tyla, que também apostou numa mashup. Depois dos versos de "Water", a cantora estreou ao vivo o seu mais recente single, "Push 2 Start".

Enquanto dançava pelo grandioso palco, Tyla tropeçou, mas rapidamente se levantou, continuando a atuação com toda a energia.

Já as The Warning levaram ao palco dos MTV EMAs o single "Automatic Sun". Rodeadas por jogos de fogo, as três irmãs mexicanas - Daniela, Paulina e Alejandra Villarreal - surpreenderam a multidão com as suas poderosas vozes.

Nomeada para os Grammys, RAYE também foi uma das estrelas mais brilhantes da noite de Manchester. A artista britânica fez o coração dos fãs palpitar ao som de "Oscar Winning Tears." - para a atuação, a cantora esteve acompanhada por um coro de 30 vozes e uma banda de 13 músicos.

Sem cenário e acompanhado pela sua banda habitual, Shawn Mendes regressou aos MTV EMAs para apresentar o seu mais recente single, "Heart of Gold". Durante quase três minutos, fez-se silêncio na arena para ouvir a canção emotiva, que fará parte do novo disco do artista ("Shawn" chega a 15 de novembro).

Teddy Swims, uma das novas grandes estrelas da música, também brilhou no palco da arena de Manchester.

A lenda do hip-hop Busta Rhymes, que recebeu o prémio de Ícone Global dos MTV EMAs 2024, entregue pela rapper britânica Little Simz, transformou a Co-op Arena numa grande pista de dança, ao som de um medley com "Scenario", "Put Your Hands Where The Eyes Can See", "I Know What You Want", "Do The BusABus Pt.2", "Break Ya Neck", "Look At Me Now", "Touch It" e "Pass The Courvoisier".

O grupo de K-Pop LE SSERAFIM também foi um dos destaques da noite. Em palco, a girl band criou uma tempestade para acompanhar os temas “Chasing Lightning”, seguida de "CRAZY".

Já atuação de Peso Pluma com o seu single "Hollywood" contou com a participação especial de Estevan Plazola. A dupla esteve acompanhada por uma banda de oito elementos - sem baterista - e um elemento cenográfico inspirado no letreiro de Hollywood, com as letras "PP".

Já os Pet Shop Boys, que foram homenageados com o EMA de Pioneiros da Pop, tiveram a missão de fechar a noite. Acompanhados pela orquestra local Manchester Camerata e rodeados por luzes, o duo recordou "All The Young Dudes", de David Bowie, e "West End Girls", editado há 40 anos.