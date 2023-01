Ano novo, novidades no Spotify. Para celebrar o início de 2023, o serviço de streaming lançou uma nova experiência interativa para os seus utilizadores: a "Playlist para o Futuro" (ou "Playlist in the Bottle", em inglês).

A ideia é muito simples: cada pessoa é desafiada a responder a três perguntas, usando apenas canções. Depois, o serviço de streaming cria a playlist, mas os utilizadores só a poderão ouvir em janeiro de 2024 e, assim, recordar o "mood" em que estavam no início deste ano.

Para criar a sua "Playlist para o Futuro", deverá aceder a este link (clicar aqui) através do seu smartphone e abrir o Spotify. Depois, só tem de escolher uma "cápsula" (garrafa, bolso das calças, máquina de pastilhas elásticas, lancheira ou peluche) e de responder a três perguntas ("uma música que tem de ouvir ao vivo em 2023; "uma música que te faz lembrar a tua pessoa preferia"; e "uma música ao som da qual vais beijar alguém este ano").

"Em janeiro de 2024, se criaram a 'Playlist para o Futuro', vão receber uma cápsula do tempo personalizada e que vai recordar o que estavam a ouvir um ano antes", resume o Spotify.

A funcionalidade está disponível para todos os utilizadores (free e premium). "Playlist para o Futuro" só pode ser utilizada até ao dia 31 de janeiro de 2023.