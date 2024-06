“Que chatice.”

Era a frase preferida do estudante do secundário Nagi Seishiro, enquanto vivia a sua vida entediante. Até que Mikage Reo, um colega de turma que sonhava vencer o Campeonato do Mundo de Futebol, descobriu a habilidade oculta de Nagi, inspirando-o a jogar futebol e partilhar o seu talento extraordinário.

Um dia, ele recebe um convite para o misterioso Projeto BLUE LOCK. O que o espera é um encontro com os melhores avançados de todo o país. O sonho de Nagi em tornar-se o melhor, ao lado de Reo, levará este prodígio a um mundo que ele nunca conheceu.

Um prodígio só pode ser formado quando alguém o descobre… agora, o incrível talento e personalidade do atacante Nagi Seishiro incendiarão o mundo do futebol.

Baseado no premiado manga, com o mesmo nome, escrito por Muneyuki Kaneshiro, ilustrado por Yusuke Nomura e transformado em série na Weekly Shonen Magazine da Kodansha com mais de 30 milhões de cópias em circulação, o anime estreou em outubro de 2022 e foi uma das séries mais populares durante o período de transmissão simultânea.

4 DE JULHO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A Sony Pictures Entertainment, a Big Picture Films e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Colombo (Lisboa), quarta-feira, 3 de julho, às 21h30;

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS NorteShopping (Matosinhos), quarta-feira, 3 de julho, às 21h30.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 9h59 de 1 de julho. Os resultados são divulgados nesta página até às 18h00.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, preferencialmente até cerca de 30 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias/sessões pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.