Al Capone (Tom Hardy), um cruel empresário e contrabandista de bebidas que governou Chicago com mão de ferro, foi o gangster mais famoso e temido na história dos EUA.

Aos 47 anos, após quase uma década na prisão, a demência deteriora a mente de Capone, e o seu passado torna-se presente.

Memórias angustiantes das suas origens violentas e brutais fundem-se com a sua vida real. Enquanto passa o seu último ano rodeado pela família, com o FBI à espreita, o debilitado patriarca luta para se recordar da localização dos milhões de dólares que escondeu na sua propriedade.

Baseado em factos verídicos, "Capone" conta a história nunca antes contada dos últimos dias da vida do mais famoso gangster da história. No elenco do filme de Josh Trank ("Crónica") estão ainda Linda Cardellini, Jack Lowden, Noel Fisher, Kyle MacLachlan e Matt Dillon.

30 DE JULHO NOS CINEMAS

NORMAS DOS CINEMAS NOS

Os Cinemas NOS retomam o seu funcionamento com novas regras que garantem a segurança de todos. Salas desinfetadas por nebulização, reforço de limpeza das salas e dos espaços comuns, monitorização online e permanente dos sistemas de ventilação e qualidade de renovação do ar, uso obrigatório de máscara por colaboradores e clientes, gel desinfetante em vários pontos, circuitos diferenciados de circulação de entradas e saídas e sinalética própria, são algumas das novas medidas implementadas pela NOS Cinemas, conferindo total segurança na permanência dentro dos seus espaços.

Todos os lugares são marcados por forma a garantir o distanciamento de segurança de um lugar (lugares alternados e desencontrados na fila), eliminação de intervalos e os horários das sessões são mais espaçados de forma a permitir mais tempo para o reforço da higienização das salas entre cada sessão.

