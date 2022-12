A Comic Con Portugal, o grande evento da cultura pop, regressa entre 8 e 11 de dezembro, novamente no Parque das Nações, em Lisboa, sob o mote o mote "We Can Be Heroes".

Cinema & Televisão, Banda Desenhada & Literatura, Cosplay, Música, Gaming, Esports, Content Creators, Kids e Anime & Manga estão entre os destaques da oitava edição.

Jacob Batalon, Zachary Levi, Alan Tudyk, Sean Maguire, Paula Hawkins e Mike Deodato Jr. são alguns dos nomes confirmados.

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer 3 passes individuais para a Comic Con Portugal, que decorre entre 8 e 11 de dezembro no Parque das Nações, em Lisboa.

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 15h00 de 6 de dezembro. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.