Neil Druckmann anunciou que se vai afastar de "The Last of Us", da HBO. O norte-americana foi um dos criadores da série, ao lado de Craig Mazin, e teve um papel de destaque no desenvolvimento do jogo.

"Foi uma decisão difícil, mas decidi afastar-me do meu envolvimento criativo em 'The Last of Us', na HBO", confirmou Neil Druckmann num comunicado partilhado na conta de Instagram da Naughty Dog, o estúdio de videojogos da PlayStation responsável por "The Last of Us".

"Com o trabalho concluído na segunda temporada e antes de qualquer desenvolvimento significativo na terceira, este é o momento certo para focar a minha atenção na Naughty Dog e nos projetos futuros do estúdio, incluindo a escrita e realização do nosso novo jogo, 'Intergalactic: The Heretic Prophet', além das minhas responsabilidades como diretor de estúdio e diretor criativo", explicou, acrescentando que "co-criar a série foi um dos pontos altos da sua carreira".

Halley Gross, que escreveu "The Last of Us Parte II" com Neil Druckmann, também anunciou que deixará de trabalhar na série da HBO. "Após muita reflexão, decidi afastar-me do meu trabalho diário em 'The Last of Us', da HBO, para abrir espaço para o que aí vem", frisou.

Segundo a revista Variety, Druckmann vai continuar a ser creditado como produtor executivo da série.

Em comunicado, Craig Mazin reagiu à decisão dos colegas. "Foi um sonho criativo trabalhar com o Neil e dar vida à adaptação da sua brilhante obra na HBO (...) Como verdadeiro fã da Naughty Dog e do trabalho do Neil nos videojogos, estou ansioso por jogar o seu próximo título", frisou.

"Estamos muito agradecidos ao Neil e à Halley Gross por nos confiarem a incrível história", rematou.