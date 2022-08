O Festival do Crato prepara-se para celebrar, de 23 a 27 de agosto, a sua 36.ª edição enquanto Feira de Artesanato e Gastronomia, com animação programada a partir de 21 de agosto.

O emblemático evento desta histórica vila alentejana volta a ser paragem obrigatória no roteiro familiar e dos festivaleiros e a apostar num cartaz eclético, dirigido a todas as gerações, que o tornou num dos maiores eventos realizados no Alentejo e um dos festivais mais acarinhados pelo público português.

Jessie J, The Jesus and Mary Chain, Paula Fernandes, Bárbara Tinoco com convidadas, Dino D'Santiago, Gabriel O Pensador com Carlão, Nenny, Dillaz, Matias Damásio e o espectáculo especial de Miguel Araújo com Ana Bacalhau, António Zambujo e César Mourão estão entre os nomes do cartaz deste ano.

Para além dos espetáculos no palco principal, o público poderá usufruir do "Before Hours", das 20h00 às 22h00 - uma das novidades desta edição - com o Dj Luís Sousa a dar as boas vindas a todos no recinto do Festival, dos After-Hours com DJs a agitar as madrugadas quentes, da já tão popular Feira de Artesanato e Gastronomia com entrada gratuita e de uma zona de camping ocasional. Tudo em cinco dias de grande animação.

Quem visitar o município do Crato pode ainda perder-se nas suas paisagens bucólicas, povoadas de monumentos megalíticos que atestam a ancestralidade destas paragens, conhecer o vasto património histórico e deliciar-se com as iguarias típicas da região.

