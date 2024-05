No fim de semana de 11 e 12 de maio, a FIL, em Lisboa, vai ser o palco do regresso do maior evento de cultura pop japonesa em Portugal. Já na sua 13.ª edição em Lisboa, esta é aquela que reúne o maior número de convidados de sempre, contando com vários artistas internacionais que prometem tornar o fim de semana inesquecível.

Desde logo, com o concerto e performance de Rica Matsumoto, a voz de Ash Ketchum, a personagem principal da série Pokémon, e cantora da música de abertura e de diversas outras da série e filmes.

Diretamente do Japão virá também Yuko Harada, uma estrela multifacetada, conhecida pelas suas inúmeras canções publicitárias japonesas e pela sua versão da música “Voltas”, de Fernando Daniel. Com o seu tom melódico único e a sua versatilidade musical deslumbrante, a Yuko cativa audiências por onde passa.

Yuzu, cantora e compositora que toca “shamisen”, a guitarra tradicional japonesa, de uma forma que combina a modernidade com a tradição, vai igualmente atuar no Iberanime com o seu shamisen e os seus ritmos cativantes.

Ainda no palco Iberanime, onde se realizam os concertos, Shao Dow, rapper premiado, autor de manga e, ocasionalmente, ninja, volta a Portugal, depois da sua passagem pelo Iberanime do Porto, para combinar as suas letras vibrantes em inglês e japonês com o ritmo acesso das suas batidas.

Henrique Feist, João Loy, Ricardo Spínola e Cristina Cavalinhos, os talentosos artistas por detrás das vozes icónicas de Dragon Ball, estarão reunidos para partilhar as suas experiências e revelar segredos dos bastidores. E o moderador? Ninguém menos do que o incrível Quimbé.

Todos estes talentosos artistas contribuíram significativamente para a magia de Dragon Ball em Portugal, trazendo vida aos nossos heróis favoritos. E agora é o momento de os rever nesta reunião histórica que ninguém vai querer perder e que será antecedido por uma homenagem ao seu criador Akira Toriyama, falecido no passado mês de março.

A competição Cosplay World Masters é a única do mundo com final em Portugal e vai realizar-se no dia 11 de maio, sábado, contando com a presença de concorrentes de Estónia, Eslováquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Espanha, Dinamarca, Brasil, Polónia, Bulgária, Estados Unidos, Itália e, claro, Portugal.

Para além desta prova, haverá ainda a competição Extreme Cosplay Gathering, cuja final internacional acontece na Japan Expo, em Paris. No dia 12 de maio, no Iberanime de Lisboa, será encontrado o representante português da final em França.

Mas dentro do Cosplay há mais duas competições, Cosplay de Grupo e Iberanime Kids Contest, duas competições informais, mas que reúnem sempre um talento que merece ser visto.

O Iberanime contará ainda com os workshops da cosplayer sueca Yumidun, que conquistou o primeiro lugar no World Cosplay Summit 2022 Video Division, e da dupla portuguesa Nymesia e Sinergie, detentores de dois títulos internacionais no ano de 2023.

Anime e mangá serão representados com ilustradores, lançamento de livros e exibição de séries e filmes.

De destacar as presenças dos artistas Edo Haruma (ilustrador de One Piece e autor do cartaz oficial do Iberanime), Marikyuun (vTuber com mais de 900 mil seguidores), Luís Figueiredo (um dos mais talentosos artistas portugueses) e Joana Rosa (autora dos mangás The Mighty Gang – cujo 2.º volume será apresentado em palco - e Dreamland Protectors). Todos eles irão ter a oportunidade de partilhar a sua experiência com o público nos diversos workshops do fim de semana.

O filme "NAZE IKIRU" ("Porque Vivemos") terá igualmente lugar de destaque no Iberanime com uma exibição especial e comentada por Mauro M. Nakamura, professor de filosofia budista e presidente da Itiman Portugal.

Nelson Esteves, fundador da editora de anime TANUKO, irá abordar o seu percurso no mercado, a realidade de Portugal e de França no mundo do anime, como fundou a sua editora e diversas curiosidades, como, por exemplo, como se compram as licenças ou como se negoceia com o Japão.

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer 5 convites duplos para cada dia do Iberanime, 11 e 12 de maio, que decorre na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 14h59 de 9 de maio. Os resultados são divulgados nesta página até às 18h00 de 9 de maio.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram) e do Iberanime (Facebook ou Instagram) .

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) no balcão de acreditação num dos dias do evento. Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.