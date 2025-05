"Karate Kid: Os Campeões" junta dois icónicos mestres de artes marciais de uma das mais amadas sagas de todos os tempos para contar uma história completamente nova, repleta de ação e emoção.

Quando o prodígio do kung fu Li Fong (Ben Wang) se muda para Nova Iorque com a mãe para uma prestigiada escola, descobre uma nova amizade com uma colega de escola e o pai dela. Contudo, a tranquilidade na sua vida dura pouco tempo, quando atrai a atenção indesejada de um formidável campeão de karaté.

Motivado pelo desejo de se defender, Li embarca numa jornada para participar na maior competição de karaté. Guiado pela sabedoria do seu professor de kung fu, Sr. Han (Jackie Chan) e do lendário Karate Kid, Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Li combina os seus estilos únicos para se preparar para um confronto épico de artes marciais.

29 DE MAIO NOS CINEMAS

