Hélio Morais estreia-se a solo enquanto MURAIS.

“PRIMEIRO” que tudo, houve a urgência de fazer canções, as suas canções. A procura de um espaço que fosse seu e que permitisse dizer as coisas que tinha dentro. Para narrar as pequenas e as grandes mortes da sua vida; um amor, a perda de um familiar, a inocência…

Para isso, o “PRIMEIRO” passo foi encontrar um instrumento diferente do seu. Um piano herdado, que terminaria entre o lixo e uma qualquer sala bafienta, acabou por chegar na hora certa. Curioso, também, que as primeiras partilhas de experiências escritas tenham encontrado espaço em “morte e um piano”, blogue que alimentava na altura.

Foi assim, entre a escrita catártica e as teclas de um piano que começava a conhecer, que começou a construir o “PRIMEIRO” disco a solo. É chegada a altura dos primeiros concertos em que o apresentará na íntegra.

O “PRIMEIRO” de muitos MURAIS que pretende pintar na memória visual e auditiva de cada pessoa.

Um disco composto e escrito quase na clandestinidade, que ganhou forma nas mãos de Benke Ferraz, músico e produtor brasileiro, membro da banda Boogarins.

Ao vivo apresenta-se nas teclas e na voz, acompanhado por Miguel Ferrador (sintetizadores e sampling) e João Vairinhos (bateria). Neste espectáculo, em particular, contará ainda com a presença de João Cabrita no saxofone, ele que é intérprete de uma série de canções do disco.

PASSATEMPO

O SAPO Mag têm para oferecer 6 convites duplos para o concerto de MURAIS no Teatro Maria Matos, em Lisboa, no dia 1 de junho, às 20h00 e no Hard Club, no Porto, no dia 5 de junho, às 21h00.

Basta responder a uma pergunta.

O passatempo termina às 15h00 de 27 de maio. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, cerca de 60 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

Chegue com antecedência: a lotação foi reduzida. O uso de máscara é obrigatório.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade para assistir aos eventos, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

NORMAS DE SEGURANÇA

* Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. No dia do evento, chegue com antecedência: cumprindo a orientação da DGS, a lotação da sala foi reduzida. Mantenha o distanciamento social necessário. Seguimos juntos nesta experiência.