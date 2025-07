Um pai (Sergi López) e o seu filho chegam a uma rave nas montanhas do sul de Marrocos. Procuram Mar — filha e irmã — desaparecida há meses numa dessas festas intermináveis e sem descanso.

Rodeados por música eletrónica e por uma sensação de liberdade crua e desconhecida, mostram a sua fotografia vezes sem conta. A esperança começa a esvanecer-se, mas insistem e seguem um grupo de ravers a caminho de uma última festa no deserto.

À medida que se aventuram cada vez mais adentro do deserto escaldante, a viagem obriga-os a confrontar os seus próprios limites.

Prémio do Júri no mais recente Festival de Cannes, "Sirât", realizado por Oliver Laxe, junta ainda no elenco Bruno Nuñez Arjona, Stefania Gadda & Joshua Liam Herderson.

31 DE JULHO NOS CINEMAS

