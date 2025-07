O Disney+ confirmou que a quinta temporada de "Homicídios ao Domicílio" chega a 9 de setembro ao serviço de streaming, em Portugal.

Criada por Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, a série na origem seguia três desconhecidos (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) que partilhavam uma obsessão por crimes reais e que, de repente, se veem envolvidos num deles.

"Quando uma morte horrível ocorre dentro do seu prédio de apartamentos exclusivo, localizado no Upper West Side, o trio suspeita de homicídio e emprega os seus conhecimentos específicos sobre crimes reais para investigar a verdade", destacava a apresentação.

Com mais dez episódios, a nova temporada traz de volta Meryl Streep e tem novidades no elenco: Renée Zellweger, Christoph Waltz, Keegan-Michael Key e Logan Lerman (protagonista dos filmes "Percy Jackson").

Como é habitual, não são conhecidos detalhes sobre as suas personagens, com a série a regressar ao edifício Arconia, em Nova Iorque, após passar por Los Angeles na quarta temporada.

Quem também regressará e com mais destaque é Téa Leoni, cuja personagem foi apresentada no episódio final da última temporada: Sofia Caccimelio, esposa de Nicky "The Neck" Caccimelio, com ligações à família criminosa Caputo, mencionada no nono episódio.

Na nova história, os investigadores e podcasters amadores pegam no que ficou em suspenso no fim da quarta temporada: o assassinato do amado porteiro Lester (Teddy Coluca).

"A investigação leva-os aos cantos sombrios de Nova Iorque e mais além — onde o trio descobre uma perigosa teia de segredos que liga multimilionários poderosos, mafiosos da velha guarda e os misteriosos moradores do Arconia. O trio descobre uma divisão mais profunda entre a cidade histórica que pensavam conhecer e a nova Nova Iorque que se desenvolve à sua volta — uma divisão onde a velha máfia luta para se manter enquanto novos e ainda mais perigosos membros surgem", resume a sinopse oficial.

