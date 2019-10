Isabel (Michelle Williams) dedicou a sua vida a gerir um orfanato num bairro-de-lata de Calcutá. O financiamento é escasso e Theresa Young (Julianne Moore), uma milionária com um império de comunicação, contacta Isabel, pedindo-lhe que viaje até Nova Iorque para lhe apresentar pessoalmente o projeto.

Inicialmente revoltada com a exigência de uma potencial doadora que ainda não se comprometeu, ela acaba por ceder e viaja até à cidade da qual tinha escapado há 20 anos atrás.

Uma vez em Nova Iorque, e sentindo-se muito desconfortável, Isabel dirige-se à residência da possível benfeitora. Enquanto Isabel pensa que em breve regressará ao seu querido orfanato, Teresa tem outros planos. Ela insiste que Isabel fique para o casamento da sua filha, na propriedade da família. Mas o alegre evento rapidamente se transforma num catalisador de uma revelação que vem transtornar a vida das duas mulheres e das pessoas que mais as amam.

Baseado no filme nomeado para um Óscar de Susanne Bier, "Um Passado em Segredo" tem como protagonistas a vencedora de um Óscar Julianne Moore, Michelle Williams, Billy Crudup, Abby Quinn e Alex Esola.

12 DE OUTUBRO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A NOS Audiovisuais e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI El Corte Inglés (Lisboa), a 16 de outubro, pelas 21h30;

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI ArrábidaShopping (Vila Nova de Gaia), a 16 de outubro, pelas 21h30.

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 18h00 de 15 de outubro. Os resultados são divulgados até às 20h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, cerca de 30 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.