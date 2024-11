A primeira imagem oficial e o elenco completo da série "A Casa dos Espíritos" foram revelados pela Amazon Prime Video.

Com oito episódios, a nova adaptação do romance emblemático de Isabel Allende que vendeu mais de 70 milhões de exemplares está atualmente em rodagem no Chile.

O best-seller lançado em 1982 e considerado um dos romances mais importantes do século XX foi teve uma adaptação ao cinema em 1993, protagonizada por Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Winona Ryder e Antonio Banderas cuja rodagem passou por Portugal.

"'A Casa dos Espíritos' é uma magnífica saga familiar que conta a história épica de uma família orgulhosa e apaixonada, amores secretos e uma revolução sangrenta. As paixões, lutas e segredos da família Trueba abrangem um século de violentas mudanças sociais, culminando numa crise que coloca o orgulhoso e tirânico patriarca e a sua amada neta em direções opostas", resume a Amazon.

Com Allende e a atriz Eva Longoria como produtoras executivas da nova adaptação, juntamente com os 'showrunners' Francisca Alegría, Fernanda Urrejola e Andrés Wood, os protagonistas serão Alfonso Herrera ("Sense 8", "Ozark"), Nicole Wallace ("Culpa mía", "Skam") e Dolores Fonzi, nas personagens de Esteban Trueba e Clara del Valle em diferentes fases das suas vidas.

Estes atores e Juan Pablo Raba ("Narcos", "Notícias de um sequestro") como o amado Tio Marcos e Fernanda Castillo ("El Señor de los Cielos", "Isla Brava") como Férula Trueba já tinham sido anunciados.

Com papéis por anunciar, o vasto elenco internacional completa-se com Aline Kuppenheim ("1976"), Eduard Fernández ("A Pele Onde Eu Vivo"), Fernanda Urrejola ("Cry Macho"), Maribel Verdú ("O Labirinto do Fauno"), Pablo Macaya ("Vidas Paralelas"), Nicolás Francella ("Na Mira"), Antonia Zegers ("El castigo"), Catalina Saavedra ("Rotting in the Sun"), Amparo Noguera ("O Conde"), Nicolás Contreras ("Baby Bandito"), Sara Becker ("La contadora de películas"), Emilio Edwards ("En la gama de los grises"), Rochi Hernández ("30 Noites com a Minha Ex"), Chiara Parravicini ("Soy Luna"), Pedro Fontaine ("Vencer o morir") e Noelia Coñuenao ("La tempestad").

A série será filmada inteiramente no Chile e em espanhol, envolvendo a produtora e distribuidora FilmNation (ligada a filmes como "O Primeiro Encontro", "Uma Miúda com Potencial" e "Red Rocket", e à minissérie "I Know This Much is True", da HBO) e o apoio local da Fabula, a produtora chilena vencedora de um Óscar ("La Memoria Infinita, "Uma Mulher Fantástica").