A Amazon Prime video anunciou esta quarta-feira que vai avançar com a adaptação ao pequeno ecrã de "A Casa dos Espíritos", o best-seller de Isabel Allende lançado em 1982 e considerado um dos romances mais importantes do século XX.

Após a versão para o cinema de 1993, um filme de Bille August com Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Winona Ryder e Antonio Banderas cuja rodagem passou por Portugal, o que está em preparação é uma série original chilena de oito episódios com Allende e a atriz Eva Longoria como produtoras executivas, juntamente com os 'showrunners' Francisca Alegría, Fernanda Urrejola e Andrés Wood.

"O meu primeiro romance, 'A Casa dos Espíritos', foi publicado em todo o mundo durante 40 anos e agora vai transformar-se numa série maravilhosa na Amazon, com Eva Longoria a liderar uma equipa criativa incomparável. Espero que todos gostem", referiu Allende no comunicado oficial.

"'A Casa dos Espíritos' é uma magnífica saga familiar que conta a história épica de uma família orgulhosa e apaixonada, amores secretos e uma revolução sangrenta. As paixões, lutas e segredos da família Trueba abrangem um século de violentas mudanças sociais, culminando numa crise que coloca o orgulhoso e tirânico patriarca e a sua amada neta em direções opostas", resume a Amazon.

créditos: Amazon Prime Video

O novo elenco é internacional, juntando Alfonso Herrera ("Sense 8", "Ozark"), Dolores Fonzi ("Blondi", "Somos Belén"), Nicole Wallace ("Culpa mía", "Skam"), Juan Pablo Raba ("Narcos", "Notícias de um sequestro") e Fernanda Castillo ("El Señor de los Cielos", "Isla Brava"), com o anúcnio de mais atores prometido para breve.

Desta feita, a série será filmada inteiramente no Chile e em espanhol, envolvendo a produtora e distribuidora FilmNation (ligada a filmes como "O Primeiro Encontro", "Uma Miúda com Potencial" e "Red Rocket", e à minissérie "I Know This Much is True", da HBO) e o apoio local da Fabula, a produtora chilena vencedora de um Óscar ("La Memoria Infinita, "Uma Mulher Fantástica").