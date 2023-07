Depois de se ter estreado na Dinamarca no ano passado, "A Orquestra" chega a Portugal na próxima terça-feira, dia 25 de julho.

A comédia dramática de 10 episódios criada por Adam Price, autor da aclamada "Borgen" (que passou na RTP e está disponível na Netflix), e Mikkel Munch-Fals (que também é o realizador e argumentista) está entre as novidades do catálogo da Filmin.

A série acompanha o quotidiano da Orquestra Sinfónica de Copenhaga, em especial a amizade entre Jeppe Nygren (Rasmus Bruun), que assume o cargo de maestro adjunto, e o segundo clarinetista, Bo Høxenhaven (Frederik Cilius).

"Jeppe Nygren assume o cargo de maestro assistente da Orquestra Sinfónica de Copenhaga e é recebido calorosamente pelo seu novo maestro, que fala honestamente sobre as peculiaridades dos seus músicos. Jeppe rapidamente dá um exemplo destes comportamentos e propõe ao amargurado segundo clarinetista Bo, a maldita promessa de um solo. Previsivelmente, esta promessa terá consequências a longo prazo", descreve a plataforma de streaming em comunicado.

"A série ironiza aspectos ligados ao mundo da música clássica: sucesso e fracasso, paixão artística e obstáculos institucionais, ou abusos de poder e #MeToo", acrescenta.

A estreia de "A Orquestra" na Dinamarca teve de ser adiada devido às semelhanças de um dos seus enredos com o escândalo do Coro Nacional das Raparigas Dinamarquesas, em que foram denunciados repetidos casos de assédio e intimidação sexual entre 1970 e 2010. O caso foi definido pela imprensa dinamarquesa como "o maior caso #MeToo do país", assinala a Filmin.

"Com esta série, quis contar uma história sobre paixão e rivalidade. Uma comédia sobre amor, arte e camaradagem. Sobre ambição, intriga, sexo e vingança. Em suma, sobre toda a matéria-prima de que é feita a música clássica", explica Munch-Fals, citado em comunicado.

"A Orquestra" ganhou três prémios Robert, os "Óscares" do cinema e da televisão dinamarqueses. Veja aqui o trailer.