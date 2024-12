A Netflix continua a apostar em produções locais. A 16 de janeiro de 2025, o serviço de streaming vai estrear a série turca "Amantes Anónimos".

A primeira temporada da série que combina romance e drama vai acompanhar a história de Cem. "Traumatizado por uma infância que o deixou incapaz de acreditar no amor, Cem é o herói anónimo do Hospital do Amor, um lugar fundado para curar quem sofre da 'doença do amor'", resume a Netflix.

"Todos os sonhos e o êxito de Cem passam a estar nas mãos de Hazal, uma presença inesperada na sua vida que, ao contrário dele, acredita que o amor vai salvar o mundo", acrescenta o serviço de streaming.