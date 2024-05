"Obrigada... Seguinte" estreou-se no passado dia 9 de maio na Netflix e esta semana conquistou o quarto lugar do top diário em Portugal. A primeira temporada da série turca é apresentada como uma "comédia romântica e leve".

A produção centra-se na história de uma advogada que tenta encontrar o amor depois de terminar uma relação. "Após recuperar da traição do seu primeiro amor com a ajuda dos amigos e de um atraente chef, Leyla Taylan, uma advogada de sucesso, é destacada para o caso do ano, o famoso divórcio de Tuba Tepelioğlu, a terceira esposa do seu ainda marido", adianta o serviço de streaming.

"Do outro lado das trincheiras está Cem Murathan, um autêntico destruidor de relações que se divorciou de três mulheres em 15 anos. Leyla comprometeu-se a defender a cliente contra este narcisista com paixão. Porém, esta paixão pode mandar o caso por água abaixo", acrescenta a Netflix.