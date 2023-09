O último episódio da segunda temporada de "And Just Like That...", série acompanha grande parte das personagens de "O Sexo e a Cidade", estreou-se no final de agosto na HBO Max e ficou marcado pelo regresso de Kim Cattrall como Samantha Jones. Tal como adiantaram várias fontes, a participação da atriz foi breve: apenas 70 segundos.

Na cena, Samantha e Carrie conversam por chamada telefónica durante pouco mais de um minuto. Segundo rumores citados pelo Daily Mail e The Times, Kim Cattrall terá recebido 1 milhão de dólares (cerca de 925 mil euros) pela participação na série.

Com apenas 20 falas na cena de 70 segundos, a atriz ganhou mais de 13 mil euros por segundo.

Em 2021, no anúncio da estreia da produção da HBO Max, foi revelado que Kim Cattrall não iria voltar a vestir a pele de Samantha Jones devido aos problemas com as restantes atrizes, nomeadamente com Sarah Jessica Parker. Em entrevista, Cattrall chegou mesmo a frisar que não voltaria a interpretar o papel.

De acordo com a revista, gravou a cena no dia 22 de março, em Nova Iorque, e Cattrall não contracenou, nem conversou, com o elenco da série da HBO Max.