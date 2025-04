A Max anunciou a data de estreia da terceira temporada de "And Just Like That...". Os novos episódios da série do produtor executivo Michael Patrick King estreiam-se semanalmente, todas as sextas-feiras, a partir de 30 de maio, com o final agendado para 15 de agosto.

O serviço de streaming partilhou ainda o primeiro trailer da nova temporada da sucessora de "O Sexo e a Cidade", que vai contar com 12 episódios.

Veja o trailer:

"And Just Like That..." acompanha Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e LTW a navegar pela complicada realidade da vida, do amor, do sexo e da amizade aos 50 anos na cidade de Nova Iorque.

O elenco da terceira temporada conta com Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton, Dolly Wells e John Corbett.