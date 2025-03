O Disney+ divulgou esta segunda-feira o trailer final da muita aguardada segunda temporada de "Andor".

Esta também será a despedida: a série conta a história do que antecedeu antes do filme “Rogue One” (2016), mergulhando no misterioso passado de um dos seus heróis, Cassian Andor (Diego Luna), e a incipiente rebelião, à qual se juntaram muito mais tarde personagens icónicas da saga como Luke Skywalker e a Princesa Leia.

A série que expandiu as histórias dos agentes do maligno Império é uma das mais apreciadas pelos fãs "Star Wars" e o criador é Tony Gilroy, o mesmo que escreveu os argumentos da adaptação cinematográfica dos romances de espionagem de Jason Bourne e do próprio “Rogue One”.

"Na segunda temporada, vemos as personagens e as suas relações intensificarem-se à medida que o horizonte da guerra se aproxima e Cassian se torna numa peça-chave na Aliança Rebelde. Todos serão postos à prova e, à medida que os riscos aumentam, as traições, os sacrifícios e os conflitos de interesse serão cada vez maiores", resume o Disney+.

As imagens revelam muita ação e o regresso de várias personagens, como as interpretadas por Genevieve O'Relly e Ben Mendelsohn, além de Alan Tudyk como a voz do muito apreciado andróide K-2S0.

De forma invulgar, a série com 12 episódios foi dividida em quatro "capítulos" de três episódios: o primeiro chega a 23 de abril e os restantes são lançados ao ritmo de um por semana.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.