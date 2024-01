A Amazon Prime Video anunciou esta segunda-feira, dia 22 de janeiro, a data de estria de "Senhor Presidente - O Campeonato de uma Vida".

A série documental de três episódios sobre a vida e carreira de Jorge Nuno Pinto da Costa vai chegar ao serviço de streaming a 15 de março.

Produzida em parceria com a SPi e o Futebol Clube do Porto (FCP), a série documental é um retrato "nunca antes visto de Jorge Nuno Pinto da Costa, o sempre provocador Presidente do Futebol Clube do Porto". "São 86 anos de uma vida de obstáculos, que se transformou em vitórias, tanto dentro como fora do campo. Pela primeira vez, Pinto da Costa deu acesso à sua intimidade, num relato em primeira pessoa, que conta ainda com a participação da família, amigos e de muitas figuras com quem se cruzou durante o seu longo percurso, nomeadamente José Mourinho, Florentino Peréz, Joan Laporta, Angel Gil, Futre, Madjer, Deco, Pepe ou até o ex-Presidente da República Ramalho Eanes", adianta a plataforma.

Veja o trailer:

A série documental vai ainda contar com testemunhos de figuras conhecidas como Iker Casillas, Vítor Baía, Herman José, Joana Marques, Fernando Santos, Rui Moreira, Valentim Loureiro ou Rui Reininho.

As gravações da série documental decorreram durante um ano, começando com o lançamento da fotobiografia "Largos anos têm 14.600 dias", a 16 de dezembro de 2022, no Estádio do Dragão.

"Senhor Presidente - O Campeonato de uma Vida" é um documentário da autoria de Cristina Arvelos, também produtora executiva, e de Pedro Lopes. A realização é da responsabilidade de Bruno Pinhal e Paulo Menezes.