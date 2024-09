Michelle Pfeiffer é a mais recente novidade no elenco de “Margo’s Got Money Troubles", uma minissérie para a Apple TV+ que já tinha confirmadas as presenças de Elle Fanning e Nicole Kidman.

Esta não é uma novidade qualquer: será a primeira vez que a atriz entra num projeto televisivo do marido, David E. Kelley.

Com exceção de uma participação não creditada num episódio de "Picket Fences" em 1995 e o protagonismo do filme "A Magia de Gillian" (1996), com argumento de Kelly, Pfeiffer era uma notável ausência na carreira do prolífico criador, produtor e argumentista que, ao longo de 31 anos de casamento, lançou séries como "Chicago Hope", "The Practice", "Ally McBeal", "Boston Public", "Boston Legal", "Goliath", "Big Little Lies", "Big Sky", "Nine Perfect Strangers", "The Lincoln Lawyer" e "Presumed Innocent".

A série com luz verde para uma primeira temporada de oito episódios será a adaptação de um aclamado livro de Rufi Thorpe lançado em junho descrito como "um romance extremamente engraçado e comovente sobre uma jovem - a navegar pela desesperada falta de dinheiro, uma nova maternidade e tornar-se adulta - que se torna criativa no OnlyFans.

Margo, o nome da jovem, é o papel de Elle Fanning, com Pfeiffer a ser a sua mãe. Cada vez mais ocupada no pequeno ecrã, Nicole Kidman será uma mediadora entre Margo e o professor universitário que a engravidou.