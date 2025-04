A Amazon Prime Video revelou o trailer oficial da segunda temporada de "Nine Perfect Strangers", protagonizada por Nicole Kidman.

A primeira foi uma das mais mais comentadas nas redes sociais um pouco por todo o mundo aquando do lançamento em agosto de 2021.

Produzida por David E. Kelley, argumentista responsável por "Big Little Lies" e "The Undoing", a partir do livro homónimo de Liane Moriarty, acompanhava nove pessoas muito diferentes, interpretadas por atores como Melissa McCarthy, Michael Shannon e Luke Evans, que chegavam a Tranquillum House – um retiro de bem-estar misterioso que prometia uma “transformação total” graças aos métodos pouco convencionais da enigmática Masha (Kidman).

Para a segunda temporada, "nove novos desconhecidos juntam-se para participar na terapia psicadélica de Masha em Zauberwald, nos deslumbrantes Alpes austríacos", resume a plataforma.

"Ao longo de uma semana, Masha leva-os à beira do abismo. Será que vão conseguir? Será que ela vai conseguir? Masha está disposta a tentar de tudo para curar todos os envolvidos, incluindo a si mesma", conclui a apresentação oficial.

O novo elenco junta Henry Golding, Lena Olin, Christine Baranski, Murray Bartlett, Dolly de Leon e Mark Strong, entre ouitros.

Os dois primeiros episódios vão estrear a 22 de maio, com os restantes ao ritmo de um por semana até ao final da série a 3 de julho.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.