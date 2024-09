Três anos depois da estreia da primeira temporada, "Arcane" já tem regresso marcado à Netflix. A plataforma de streaming anunciou esta quinta-feira, 19 de setembro, que a primeira parte da segunda época chega a 9 de novembro. A segunda parte estreia-se a 16 de novembro e a terceira a 23 de novembro. Cada parte contará com três episódios e o novo será o derradeiro da saga.

Com o anúncio das datas, foi revelado também um novo trailer, que acompanha uma das protagonistas:

Inspirando-se no universo do videojogo "League of Legends", a série de animação para adultos criada por Christian Linke e Alex Yee é uma história de contornos steampunk centrada na relação de duas irmãs, Violet e Powder, que se reencontram após anos separadas e em lados opostos de um conflito.

A primeira temporada, de nove episódios, foi amplamente elogiada e contou com um Primetime Emmy e um prémio Annie.

Hailee Steinfeld, Ella Purnell, Katie Leung, Harry Lloyd, Kevin Alejandro e J.B. Blanc são alguns nomes do elenco de vozes com regresso confirmado na segunda temporada.