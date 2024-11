Os primeiros dias de novembro já viram chegar novas temporadas de "Lioness", "The Tower", "McDonald & Dodds", "Superman & Lois", "O Velho" e "The Serpent Queen" e as estreias de "Rematch", "The Darkness", "Como Água para Chocolate", "Invincible Fight Girl", "Love Is in the Air" ou "Luzes do Norte".

A quinzena inicial do mês vai ainda contar com um dos regressos mais aguardados. A segunda temporada de "Arcane", que será também a última, chega três anos depois da primeira e não tem uma tarefa fácil. Afinal, esta adaptação do videojogo "League of Legends" é uma das preciosidades da Netflix e uma das mais brilhantes sagas de animação dos últimos anos (distinguida com um Primetime Emmy e um prémio Annie). Criada por Christian Linke e Alex Yee, a história de contornos steampunk centrada na relação de duas irmãs, Violet e Powder, que se reencontram após anos separadas e em lados opostos de um conflito terá três novos capítulos a partir de dia 9. A segunda parte da segunda temporada estreia-se a 16 de novembro e a terceira no dia 23. Hailee Steinfeld, Ella Purnell, Katie Leung, Harry Lloyd, Kevin Alejandro e J.B. Blanc são alguns nomes do elenco de vozes com regresso confirmado.

Outra saga icónica, e que já voltou aos cinemas nos últimos tempos, "Dune" tem direito a prequela na Max. "Dune: Prophecy" decorre dez mil anos antes da ação dos filmes inspirados no universo literário de Frank Herbert e é, tal como "Arcane", a história de duas irmãs: Valya e Tula Harkonnen, que combatem ameaças ao futuro da humanidade e criam a lendária Ordem das Bene Gesserit. Desenvolvida por Alison Schapker e Diane Ademu-John, a série de seis episódios estreia-se na plataforma no dia 18 ao ritmo de um capítulo por semana, todas as segundas. No elenco há nomes como Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel ou Mark Strong.

No dia 19, a partir das 22h10, o TVCine Edition estreia "Families Like Ours", a primeira minissérie criada pelo dinamarquês Thomas Vinterberg, realizador dos elogiados "A Festa" (1998), "A Caça" (2012) ou "Mais uma Rodada" (2020). Ambientada num futuro não muito distante no qual a Dinamarca enfrenta uma evacuação total, provocada pela subida do nível das águas, acompanha uma jovem que tem de escolher entre os pais divorciados e o rapaz por quem se apaixonou. O drama de contornos apocalíticos conta com sete episódios.

Um dia depois, a 20 de outubro, "Os Segredos de Chinatown" chega ao Disney+. Criada por Charles Yu, adapta o seu livro "Interior Chinatown" e propõe uma comédia criminal protagonizada por Jimmy O. Yang ("Silicon Valley") e Chloe Bennet ("Agents of S.H.I.E.L.D."). Taika Waititi ("Jojo Rabbit") é um dos produtores executivos e realizadores da série que mergulha no submundo de Chinatown, em Nova Iorque, e reflete sobre estereótipos asiáticos ao longo de dez episódios.

Outra história americana, mas decorrida do Texas, "Landman" pode ser vista na SkyShowtime a partir de dia 20. A nova série do prolífico Taylor Sheridan ("Yellowstone", "Tulsa King", "Lioness"), criada com Christian Wallace (e baseada no seu podcast "Boomtown"), reúne mais um elenco de estrelas veteranas - Billy Bob Thornton, Demi Moore, Jon Hamm ou Andy García - para um retrato da procura de fortuna no mundo da exploração petrolífera. A primeira temporada tem dez episódios, com os dois primeiros a estrearem-se de uma só vez e os restantes nas quartas-feiras seguintes.

Para o fim do mês, dia 29, está guardada "Senna". Minissérie de seis episódios, chega de uma assentada à Netflix para um novo olhar sobre Ayrton Senna e o seu percurso tão mítico como trágico na Fórmula 1. Conduzida por Vicente Amorim ("Santo", "A Divisão"), arranca no início da carreira automobilística do tricampeão brasileiro, quando se mudou para Inglaterra para competir na Formula Ford, e culmina no acidente fatal no circuito de Imola, durante o Grande Prémio de São Marino. Gabriel Leone encarna o protagonista depois de ter sido o piloto Alfonso de Portago no filme "Ferarri", de Michael Mann, no ano passado.

Fique a par de todas as estreias de novembro:

Dia 1: Lioness (T2)

SkyShowtime

Dia 1: Rematch (minissérie)

Max

Dia 1: The Darkness (T1)

SkyShowtime

Dia 1: The Tower (T3)

Max

Dia 3: Como Água para Chocolate (T1)

Max

Dia 3: Invincible Fight Girl (T1)

Max

Dia 4: Love Is in the Air (T1)

20h30 na STAR Life

Dia 4: Luzes do Norte (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 5: McDonald & Dodds (T4)

22h00 no STAR Crime

Dia 5: Superman & Lois (4 - última)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 6: Gangnam B-Side (minissérie)

Disney+

Dia 6: O Velho (T2)

Disney+

Dia 6: O Legado (minissérie)

22h00 na RTP2

Dia 6: The Serpent Queen (T2 - última)

22h10 no TVCine Edition

Dia 7: Citadel: Honey Bunny (T1)

Amazon Prime Video

Dia 7: Outer Banks (T4)

Netflix

Dia 7: Sob as Luzes da Ribalta (T1)

Netflix

Dia 7: The Emperor of Ocean Park (T1)

Max

Dia 7: Casos de Susan Ryeland: Moonflower Murders (T1)

21h25 no AXN

Dia 7: Grace (T2)

22h00 no STAR Crime

Dia 7: Anatomia de Grey (T21)

22h20 no STAR Life

Dia 8: Assalto ao Banco Central (minissérie)

Netflix

Dia 8: Cada Minuto Cuenta (minissérie)

Amazon Prime Video

Dia 8: O Ringue (T1)

Netflix

Dia 8: Sr. Plâncton (minissérie)

Netflix

Dia 9: Arcane (T2 - última)

Netflix

Dia 9: Twin Peaks (T3)

SkyShowtime

Dia 11: Tales of the Walking Dead (antologia)

22h10 no AMC

Dia 13: American Sports Story (T1)

Disney+

Dia 13: As Irmãs Guerra (T1)

Netflix

Dia 13: As Mães dos Pinguins (T1)

Netflix

Dia 13: Mal de Família (T2)

Apple TV+

Dia 13: Wild Cards (T1)

22h20 no STAR Life

Dia 14: Cross (T1)

Amazon Prime Video

Dia 14: Depois do Adeus (T1)

Netflix

Dia 14: Não Digas Nada (minissérie)

Disney+

Dia 14: Yellowstone (parte 2 da T5 - última)

SkyShowtime

Dia 14: Investigação Criminal (T22)

22h00 no AXN

Dia 14: Zorras (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 15: Cobra Kai (parte 2 da T6)

Netflix

Dia 15: Das Boot (T4)

SkyShowtime

Dia 15: Silo (T2)

Apple TV+

Dia 18: Dune: Prophecy (T1)

Max

Dia 18: Night Court (T1)

21h25 no STAR Comedy

Dia 18: 9-1-1 (T8)

22h20 na STAR Life

Dia 19: Os Segredos de Chinatown (T1)

Disney+

Dia 19: Families Like Ours (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 20: Adoração (T1)

Netflix

Dia 20: Landman (T1)

SkyShowtime

Dia 21: Segundas Intenções (T1)

Amazon Prime Video

Dia 21: Temos um Infiltrado (T1)

Netflix

Dia 21: Tokyo Override (T1)

Netflix

Dia 21: The Irrational (T2)

22h15 no STAR Channel

Dia 22: A Imperatriz (T2)

Netflix

Dia 22: Amor da Minha Vida (T1)

Disney+

Dia 22: Aqueles Olhos Negros (T2)

Netflix

Dia 22: O Assalto de Helicóptero (minissérie)

Netflix

Dia 22: The Sex Lives of College Girls (T3)

Max

Dia 26: Get Millie Black (minissérie)

Max

Dia 27: Bob’s Burgers (T14)

Disney+

Dia 27: Assalto A Paris (T1)

TVCine Emotion

Dia 27: High Country (T1)

22h00 no AXN

Dia 27: Ridley (T1)

22h00 no STAR Crime

Dia 28: Asaf (T1)

Netflix

Dia 28: The Madness (minissérie)

Netflix

Dia 28: Grace (T3)

22h00 no STAR Crime

Dia 29: A Mulher da Mala (minissérie)

Netflix

Dia 30: Oh Hell! (T2)

Max

Dia 29: Senna (minissérie)

Netflix