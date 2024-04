A Netflix revelou o trailer de "Bodkin", thriller de humor negro sobre um grupo eclético de podcasters que decide investigar o misterioso desaparecimento de três estranhos numa idílica vila costeira irlandesa. A primeira temporada da série estreia-se no dia 9 de maio.

Nos primeiros episódios, quando os protagonistas começam a apurar os factos, descobrem uma história bem maior e mais estranha do que alguma vez imaginaram. "À medida que os nossos heróis tentam diferenciar entre a realidade e a ficção (sobre o caso, os seus colegas e, pior, sobre si próprios) a série desafia a nossa perceção da verdade e coloca a nu as histórias que contamos a nós mesmos para justificar as nossas crenças e validar os nossos medos", resume o serviço de streaming.

"Bodkin" conta com Will Forte ("Sweet Tooth"), que interpreta Gilbert, protagonista de um podcast que procura uma grande história para contar. Seán Óg Cairns ("Encontra-me em Paris"), David Pearse ("Os Espíritos de Inisherin"), Siobhán Cullen ("The Dry") e Robyn Cara ("The Rising") também fazem parte do elenco.

Veja o trailer: