"Ficheiros do Inexplicável" estreou-se esta quarta-feira, dia 3 de abril, na Netflix e promete explorar fenómenos desconcertantes. Na série documental de investigação, testemunhas oculares e especialistas abordam mistérios sobrenaturais, histórias de fantasmas e fenómenos inexplicáveis.

"De encontros assustadores a desaparecimentos bizarros, aparições misteriosas e casos arrepiantes, esta série documental de investigação explora uma variedade de fenómenos desconcertantes", resume o serviço de streaming.

A primeira temporada de "Ficheiros do Inexplicável" conta com oito episódios. No primeiro capítulo é analisado um rapto extraterrestre de Pascagoula. "Em 1973, uma ida à pesca em Pascagoula levou a um encontro inacreditável que atraiu a atenção dos média e mudou as vidas de dois homens para sempre", adianta a Netflix.

Veja o trailer: