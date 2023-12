"Caríssimos leitores"... está quase.

Desde março de 2022 que não se ouviam as novidades de Lady Whistledown (Julie Andrews) sobre o mundo de "Bridgerton" (a série 'spin-off' "Queen Charlotte" permitiu matar saudades), mas a Netflix anunciou esta terça-feira nas redes sociais a data de estreia da terceira temporada da série num vídeo que cita a espera desesperada de muitos fãs.

Ou melhor... datas: a plataforma vai seguir a tendência recente de dividir os seus maiores sucessos de audiências em duas partes, como aconteceu com "Stranger Things" ou "The Witcher".

A primeira parte será lançada a 16 de maio de 2024 e a segunda a 13 de junho, quatro episódios de cada vez.

A expectativa é grande: lançada no dia de natal de 2020, em plena pandemia, a primeira temporada de "Bridgerton" resiste em quarto lugar no Top das séries em inglês de maior sucesso, com a segunda a surgir em oitavo.

O ANÚNCIO.



Os novos episódios vão focar-se na história de amor entre as personagens de Penelope Featherington (Nichola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton).

A Netflix resumiu o que está a chegar: "Penelope finalmente desistiu da sua paixão de longa data por Colin depois de ouvir as suas palavras depreciativas sobre si na última temporada. Ela, no entanto, decidiu que é altura de arranjar um marido, de preferência um que lhe proporcione independência suficiente para continuar a sua vida dupla como Lady Whistledown, longe da sua mãe e irmãs. Mas com a falta de confiança, as tentativas de Penelope no mercado matrimonial fracassam espetacularmente.”

“Enquanto isso, Colin voltou das suas viagens de verão com um novo visual e um sério sentido de arrogância. Mas fica desanimado ao perceber que Penelope, a única pessoa que sempre o apreciou como era, reage-lhe com indiferença. Desejoso por reconquistar a sua amizade, Colin oferece-se para ser o mentor de Penelope nos caminhos da confiança para aajudar a encontrar um marido esta temporada. Mas quando as suas aulas começam a funcionar um pouco bem demais, Colin tem de perceber se os seus sentimentos por Penelope são verdadeiramente apenas de amizade", continua a história.

"Para complicar as coisas para Penelope está a sua zanga com Eloise, que encontrou uma nova amiga num lugar muito improvável, enquanto a presença crescente de Penelope na alta sociedade torna ainda mais difícil manter em segredo o seu alter ego como Lady Whistledown", conclui a plataforma.