"Cão Que Dorme Não Se Acorda" estreou-se no passado dia 22 de junho na Netflix e rapidamente chegou ao top diário da plataforma. Esta segunda-feira (26), em Portugal, a minissérie alemã ocupa o terceiro lugar no top das séries mais vistas no serviço de streaming.

Protagonizada por Max Riemelt ("Sense8") e Luise von Finckh ("Vienna Blood"), a história, descrita como "misteriosa e de suspense", segue um antigo inspetor que vive na rua e que decide lançar-se numa busca pela verdade quando uma morte levanta questões inquietantes sobre um caso de homicídio supostamente resolvido.

"Um polícia de topo caído em desgraça e uma procuradora em ascensão reabrem um caso de homicídio encerrado, cada qual pelos seus motivos. Ao fazê-lo, os dois abrem também uma autêntica Caixa de Pandora que os coloca no trilho sangrento de uma conspiração que conduz às entranhas do sistema judicial", adianta a Netflix.

"Estarão os mais altos círculos da lei e da justiça envolvidos? Ou fará tudo parte do terrível ataque terrorista que abalou a cidade um ano e meio antes? A resposta reside na queda do polícia, cuja causa terá de ser enfrentada, revelando assim os verdadeiros conteúdos da 'Caixa de Pandora'", acrescenta o serviço de streaming.