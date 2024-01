"Detetive Forst" estreou-se no passado dia 11 de janeiro na Netflix. A primeira temporada da minissérie polaca conta com seis episódios de 45 minutos.

No fim de semana de estreia, a produção conquistou o top diário do serviço de streaming um pouco por todo o mundo, sendo a terceira série mais vista em todo o mundo, segundo os dados do site FlixPatrol. Em Portugal, "Detetive Forst" também ocupa a terceira posição, ficando apenas atrás de "Grande Ilusão" e "Berlim", o spin-off de "La Casa de Papel".

A minissérie polaca acompanha um detetive e uma jornalista. "Suspenso devido à sua metodologia de investigação pouco ortodoxa, um detetive rebelde alia-se a uma jornalista para resolver uma série de homicídios brutais", resume a Netflix.

No arranque da minissérie, o "Inspetor Forst investiga um homicídio sangrento nas montanhas enquanto lida com um colega tenso, uma jornalista intrometida e uma possível segunda morte".